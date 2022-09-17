Арестович заявил, что после взятия Лимана ВСУ намерены пойти на Северодонецк и Луганск

Алексей Арестович объяснил, как будут дальше действовать ВСУ после наступления под Харьковом. По словам советника офиса Владимира Зеленского, в планах украинских солдат взять Лиман и пойти дальше в Луганскую область, то есть наступать в Северодонецк и Луганск. При этом он отметил, что "противник оправился от шока" и сейчас проводит "разумную оборону".

"Новая линия фронта будет проходить примерно по р. Оскол, немного восточнее Изюма. ВСУ поджымают от Славянска на север. Задача их - взять под контроль Лиман, ну а далее пойти в Луганск и область на Сватово. Либо отрезать от снабжения Северодонецк", — написал Арестович микроблоге.

Советник офиса Зеленского предполагает, что ВС РФ проводят подготовку к обороне Сватово, где есть дорожный узел. Именно контроль над городом открывает дорогу на Северодонецк и Луганск. Он заключил, что успех армии Украины будет зависеть от слаженной работы и удачи.