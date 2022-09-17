Челябинца оштрафовали по статье о дискредитации Вооружённых сил России

простоял пять минут, за что теперь должен заплатить 48 тысяч рублей.

7 сентября правонарушителя увидели сотрудники полиции. Мужчина стоял возле админздания в Челябинске. В руках он держал плакат с надписью, кототорая дискредитирует армию России, - заявили в местном МВД.

Советским районным судом Челябинска был оштрафован 38-летний мужчина по ст. о дискредитации ВСР. Административный протокол на челябинца составлен в связи с проведением акции с плакатом. Возле администрации города в центре Челябинска онЧелябинца доставили в ближайший отдел полиции для разбирательства. Правоохранители составили протокол на мужчину по Ч. 1 Ст. 20.3.3 КоАП России.