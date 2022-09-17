Эксперт по обороне ФРГ заявил, что военные успехи ВСУ оказались возможны благодаря оружию Запада

В Германии чиновники продолжают рассуждать на тему поставок оружия киевскому режиму. Своим мнением по этому поводу поделился Андре Вюстнер, который возглавляет ассоциацию бундесвера.

По словам Вюстнера, чем больше вооружения ФРГ отправит Украине, тем хуже для Германии. Как подчеркивает представитель немецких вооружённых сил, стремление Украины обзавестись западным вооружением понятно. Однако такие поставки будут ослаблять германские войска.

Между тем, в немецкой газете Mannheimer Morgen появилось новое заявление эксперта по обороне ФРГ. Мари-Агнес Штрак-Циммерманн пишет, что все успехи ВСУ с военной точки зрения оказались возможными благодаря западному оружию.

По мнению Штрак-Циммерманн, представляющей политическую партию «свободных демократов», поставки техники Киеву необходимо наращивать. Так, нужно срочно одобрить поставку БМП Marder, против которой выступает правительство Шольца.