Юрист Крылов разъяснил запрет запасникам покидать города и районы в Ростовской области

Приказ военного комиссара Ростовской области, опубликованный на днях, ввел запрет на выезд из городов и районов для жителей региона, которые находятся в запасе. Юрист Евгений Крылов разъяснил этот пункт:

В приказе говорится о всех запасниках. Фактически всем присваивают звание «рядовой». Ни дня в армии не служил, хотя считаюсь солдатом запаса.

Юрист говорит, что упомянутый пункт в приказе действительно запрещает выезд запасников из муниципальных образований, хотя что будет в случае нарушения этого пункта, непонятно.

Никаких санкций за нарушение приказа не прописано. Они не прописаны в законе, приказе и мобилизационных указаниях. Нельзя привлечь призывника по ст. 21.5 КоАП [Неисполнение обязанностей по воинскому учету], ведь там нет состава правонарушения. По уголовному кодексу также нет ни слова о таком составе, как переезд в район из района. Поэтому получается, что запрет есть, а наказания нет, — резюмирует Крылов.