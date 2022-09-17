Комбат ДНР Ходаковский назвал лучшее средство защиты армии РФ

Армии РФ необходимо повысить интенсивность работ по противнику артиллерией на всех направлениях соприкосновения. В этом уверен Александр Ходаковский, командир батальона "Восток".

По мнению комбата ДНР, для изматывания врага следует создать высокую интенсивность боевых действий по всей линии фронта. Сейчас важно работать над повышеним интенсивности по противнику артиллерийскими снарядами.

Есть дистанция, по которой ВС РФ не достают до врага. Однако есть дистанция, по которой российские солдаты могут работать, пока враг себя проявляет, - говорит он.

Ходарковский подчеркивает, что ВС России немного не хватает прикрытия и плотности артиллерийского огня. В связи с этим противник работает по ним и заставляет зарываться в землю.

Лучшим средством защиты, как говорит командир, является своевременная реакция и нападение. При этом Союзным войскам не хватает ресурсов и средств защиты, поэтому они ограничены в возможностях, включая дальность стрельбы.