Комбат ДНР Ходаковский назвал лучшее средство защиты армии РФ

Image 16+
Комбат ДНР Ходаковский назвал лучшее средство защиты армии РФ
В России / Политика
Фото из открытых источников

Армии РФ необходимо повысить интенсивность работ по противнику артиллерией на всех направлениях соприкосновения. В этом уверен Александр Ходаковский, командир батальона "Восток".

По мнению комбата ДНР, для изматывания врага следует создать высокую интенсивность боевых действий по всей линии фронта. Сейчас важно работать над повышеним интенсивности по противнику артиллерийскими снарядами.

Есть дистанция, по которой ВС РФ не достают до врага. Однако есть дистанция, по которой российские солдаты могут работать, пока враг себя проявляет, - говорит он.

Ходарковский подчеркивает, что ВС России немного  не хватает  прикрытия и плотности артиллерийского огня. В связи с этим противник работает по ним и заставляет зарываться в землю.

Лучшим средством защиты, как говорит командир, является своевременная реакция и нападение. При этом Союзным войскам не хватает ресурсов и средств защиты, поэтому они ограничены в возможностях, включая дальность стрельбы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Комбат ДНР Ходаковский назвал лучшее средство защиты армии РФ

Сегодня, 19:39

Участники казачьего общества Петрозаводска вступили в батальоны для отправки на Украину

Сегодня, 12:05

Журналист Пронько рассказал о диверсантах внутри России

15-09-2022, 12:43

Антонов: поставки Украине ATACMS могут привести к военному конфликту между США и Россией

14-09-2022, 21:30

Депутаты СРЗП предлагают заслушать министра обороны Сергея Шойгу в закрытом режиме

14-09-2022, 19:33

В «Артеке» завершился фестиваль ГТО

14-09-2022, 15:00

Сергей Миронов призвал вернуть пенсионные накопления гражданам

12-09-2022, 20:35

Тяжело смотреть, а терпеть ещё тяжелее. Драма «Солнцепёк» Евгения Пригожина объясняет происходящее на Донбассе

9-09-2022, 10:01

Безсонов высоко оценил работу «ЧВК Вагнера» в ДНР

4-09-2022, 13:31

Аналитики отметили вклад российских добровольцев в освобождение ДНР

30-08-2022, 22:38

Летчик Красноперов: заказчики очерняющей российских добровольцев статьи «Фонтанки» должны быть найдены

26-08-2022, 22:15

Военный писатель Суконкин пояснил, как «Фонтанка» искажает мотивы родственников в истории с заключенным-добровольцем

26-08-2022, 11:49

Франц Клинцевич: «Фонтанку» нужно призвать к ответственности за критику добровольцев РФ в Донбассе

25-08-2022, 22:22

Непотопляемые КамАЗы: «Инженерная формула» вычислила как грузовикам штурмовать водоёмы

24-08-2022, 18:21

ВОЗ рекомендовала некоторым вакцинированным от коронавируса COVID-19 гражданам повременить с прививкой

21-08-2022, 23:12

Пригожин прокомментировал информацию в СМИ о своих поездках на Донбасс

20-08-2022, 11:23

«Заставить делать, как ты хочешь»: Пригожин назвал причину судов с европейцами

19-08-2022, 12:31

Правда жизни в фильме, где много смерти: эпизоды из «Солнцепека» Евгения Пригожина постоянно пересекаются с реальностью

18-08-2022, 18:00

Челябинские добровольцы пожаловались на отсутствие выплат перед отправкой на Украину

18-08-2022, 08:08

Режиссер «Солнцепека» Максим Бриус: Евгений Пригожин принимал в съемочном процессе постоянное участие

17-08-2022, 14:50

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
МК: эксперт Дандыкин разъяснил, как в Ставропольском крае РФ оказался беспилотник
  • 14-09-2022, 21:47

МК: эксперт Дандыкин разъяснил, как в Ставропольском крае РФ оказался беспилотник

При крушении беспилотника в Ставропольском крае пострадали 6 человек. 14 сентября 2022 года дрон упал в Кендже-Кулаке (Туркменский район). После

Канцлер Шольц заявил Путину, что решение начать СВО на Украине было ошибкой
  • 14-09-2022, 21:06

Канцлер Шольц заявил Путину, что решение начать СВО на Украине было ошибкой

Президент РФ Владимир Путин так и не осознал, что решение начать СВО на Украине было ошибкой. В этом уверен канцлер Германии Олаф Шольц. Так политик

Банде Питерских налетчиков на ювелирные магазины вынесен приговор
  • 14-09-2022, 21:10

Банде Питерских налетчиков на ювелирные магазины вынесен приговор

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Евгения Киселева, Артема Тимофеева, Владимира Макарова, Алексея

Банде Питерских налетчиков на ювелирные магазины вынесен приговор
  • 14-09-2022, 21:10

Банде Питерских налетчиков на ювелирные магазины вынесен приговор

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Евгения Киселева, Артема Тимофеева, Владимира Макарова, Алексея

Полковник Баранец заявил, что в России уже проходит скрытая мобилизация
  • 15-09-2022, 20:55

Полковник Баранец заявил, что в России уже проходит скрытая мобилизация

Виктор Баранец, полковник в отставе, заявил, что в РФ уже идет скрытая мобилизация. По его слвоам, в России есть большой запас профессиональных

Из-за обвинений в фашизме концерт группы «Вопли Видоплясова» отменили в ФРГ
  • 15-09-2022, 21:33

Из-за обвинений в фашизме концерт группы «Вопли Видоплясова» отменили в ФРГ

Украинский певец, фронтмен рок-группы "Вопли Водоплясова" Олег Скрипка заявил об отмене концерта в Европе. В этом он обвинил "длинную руку Кремля".

Новости партнеров
Новости партнеров
Из-за обвинений в фашизме концерт группы «Вопли Видоплясова» отменили в ФРГ
  • 15-09-2022, 21:33

Из-за обвинений в фашизме концерт группы «Вопли Видоплясова» отменили в ФРГ

Украинский певец, фронтмен рок-группы "Вопли Водоплясова" Олег Скрипка заявил об отмене концерта в Европе. В этом он обвинил "длинную руку Кремля".

The Washington Times: заявление Путина и Си Цзиньпина напугало США
  • Вчера, 14:40

The Washington Times: заявление Путина и Си Цзиньпина напугало США

Переговоры между РФ и КНР вызвали обеспокоенность в США. Как пишет 16 сентября издание The Washington Times, заявление Владимира Путина и Си

Вооружённые силы Украины пытались атаковать Красный Лиман со стороны Щурово
  • Вчера, 19:46

Вооружённые силы Украины пытались атаковать Красный Лиман со стороны Щурово

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорваться в Красный Лиман. Об этом заявил военкор Семён Пегов. Как отмечает корреспондент,

«СП»: Грузия хочет очередной войны с РФ и готовит «второй фронт»
  • 15-09-2022, 09:02

«СП»: Грузия хочет очередной войны с РФ и готовит «второй фронт»

Недавно киевский режим обратилcя к грузинским властям с просьбой «открыть второй фронт» против РФ на территории Абхазии и Южной Осетии. Реакция