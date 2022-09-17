«МК»: Воэнный эксперт оценил путинское «посмотрим» в отношении наступления ВСУ

Владимир Путин вчера лаконично высказался о контрнаступлении ВСУ: «Ну, посмотрим, чем оно закончится». Эксперты увидели в этой фразе нехороший знак для Украины. Военный эксперт Василий Дандыкин сообщил изданию «МК», что может стоять за словами президента.

Действия украинцев под Харьковом и Херсоном называют контрударами с использованием оперативно-тактических резервов, но никак не контрнаступлением. Украина бросила в бой все, что смогла собрать. Сейчас ВСУ делают попытки нащупывать оборону ВС РФ по всем фронтам.

На каждом направлении линии разведка боем для ВСУ завершается большой неудачей. Как говорит капитан 1 ранга в запасе, ожидаеется дальнейшее истощение накопленных ресурсов.

А вот со стороны РФ все будет сейчас происходить жестче, уверен Дандыкин. Будут удары как в район проведения СВО, так и в глубину Украины, откуда поступает техника и живая .