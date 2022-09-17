Отсутствие капитального ремонта привело к обрушению фасада дома на Бухарестской

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Отсутствие капитального ремонта привело к обрушению фасада дома на Бухарестской
Санкт-Петербург
Источник фото: Pr.Scr. vk.com/d_piter

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга местные жители стали свидетелями очередного «фасадопада», произошедшего из-за отсутствия должного капитального ремонта. В результате инцидента никто не пострадал, однако петербуржцы возмущены отношением Фонда капитального ремонта к своим обязанностям.

Администрация сообщества «Дежурный по Питеру» сообщила об обрушении фасада дома на Бухарестской улице во Фрунзенском районе. Стоит отметить, что рядом расположен вход в магазин, где постоянно ходят люди. Авторы жалобы подчеркивают, что чудом удалось обойтись без жертв.

Источник фото: Pr.Scr. vk.com/d_piter 

«На Бухарестской с фасада дома на крыльцо магазина “Гранат” прилетело вот это. Хорошо, что никого не задело», — пишут администраторы вышеуказанного сообщества. 

Местные жители говорят, что с этого дома постоянно что-то осыпается. 

«Там давно страшно ходить. И под балконами тоже. В доме напротив эти штуки давно сняли»,рассказала Марина.

Петербуржцы в комментариях к новости указали, что из-за инцидента могли серьезно пострадать люди. 

 Некоторые подчеркивают, что подобных проблемных домов очень много по всему Петербургу.

 Также горожане отметили, что исправно платят за капитальный ремонт, которого не могут дождаться годами.

 

Напомним, ранее петербуржцы назвали счета за капремонт от «Петроэлектросбыта» аферой века. Жители города возмутились изменениями и ошибками в платежных квитанциях и «раскалили» горячую линию ФКР.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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