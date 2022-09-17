Посол США на Украине заявила, что поставки оружия Киеву зависят от условий на фронте

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Посол США на Украине заявила, что поставки оружия Киеву зависят от условий на фронте
Политика
Фото из открытых источников

Посол США на Украине сообщила, что Америка работает над  предоставлением необходимой "военной" помощи Украине. Бриджит Бринк говорит, что типы вооружения и их поставки в Киев зависят от условий на фронте.

По словам госсекретаря США, которая 8 сентября провел встречу с Зеленским в Киеве, Байден одобрил выделение нового пакета "военной помощи" Украине на сумму 675 миллионов долларов.

Бринк, отвечая на вопрос о поставках Киеву ракет для HIMARS, дальность которых составляет 300 км, сказала: "не хочу говорить о деталях касательно видов вооружения, предоставляемых Штатами. Могу только сказать, что Пентагон работает над удовлетворением потребностей украинцев в безопасности. Типы вооружения могут меняться от условий и потребностей на поле боя".

Также Бриджит добавила, что типы оружия в настоящий момент обсуждают американские и украинские военные и представители политических кругов.

"Новая помощь включает 675 млн. долларов на то, что уже сейчас нужно Киеву на войне, и 2 млрд. на подготовку к будущему", - заключила посол США.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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