«РВ»: ВС Украины переправляются через реку Ингулец для атак на Херсонском направлении

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«РВ»: ВС Украины переправляются через реку Ингулец для атак на Херсонском направлении
Политика
Фото из открытых источников

ВСУ форсируют реку Ингулец. Украинские военные продолжают переправлятся через Ингулец для будущих атак на Херсонщине. Об этом пишет «Русская Весна».

Вооруженнеы сили Украины переправляются через р.Ингулец с целью проведения контрнаступления в Херсоне и ближайших населенных пунктах. Артиллерия ВС РФ наносит массированные удары по противнику. На берегу реки большое количество разбитой западной техники. На кадрах можно увидеть БМП, а также турецкую бронемашину Kirpi.

Фотографии и видеоролики с места переправы войск ВСУ опубликовал Telegram-канал. Журналист издания РВ следят за ситуацией в регионе.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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