В СМИ появилась информация о том, что на северо-восточную окраину Красногоровки вошли союзные силы ВС РФ и Народной милиции ДНР. Местные жители рассказывают, что со вчерашнего дня город находится под массированным обстрелом. Утром активно работала авиация. Сейчас идут тяжелые бои.



Об этом сообщили несколько российских пабликов. Правда, они ссылаются друг на друга. Поэтому является ли эта информация правдивой, пока официальных сведения нет.

Отметим, что в настоящее время ВСУ концентрирует военную технику и артилеррию на приграничных территориях Харьковской области. Продолжаются артиллерийские удары на севере региона. Российские военные подразделения успешно отработали по целям в Волчанске, Казачьей Лопани, Золочеве и Гоптовке.

Также сообщается, что на Криворожском направление украинское командование ВСУ продолжает стягивать дополнительные силы для очередных попыток контрнаступления на позиции ВС России.