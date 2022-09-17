Телеграм-канал «Рыбарь»: Группировка ВСУ на Ингульце останется без снабжения

После очередного ракетного удара ВКС России по дамбе (Карачуновское водохранилище на реке Ингулец возле Кривого Рога) войска ВСУ, пытавшиеся наступать на Херсонскую область , могут остаться без своих переправ и соответственно без снабжения.

Об этом сообщил Телеграм-канал «Рыбарь».

В Сети появилось видео повышения уровня воды в реке. Говорится о повышении уровня воды до 2-х метров. Фото и видеоролики публикуют в социальных сетях местные жители.

Напомним, что группировка ВСУ, которая попыталась наступать на Херсон и Херсонскую область, была блокирована российскими солдатами. Украинские военные получали снабжение через построенные понтонные переправы на Ингульце.

По мнению военных экспертов, нанесенный удар может стать первой стадией по ликвидации части ВСУ, которые переправились на данное направление.