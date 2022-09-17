Участники казачьего общества Петрозаводска вступили в батальоны для отправки на Украину

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Участники казачьего общества Петрозаводска вступили в батальоны для отправки на Украину
В России / Политика
Фото из открытых источников

Воинские подразделения «Ладога» (артиллерийский разведывательный дивизион) и «Онего» (подразделение материально-технического обеспечения) пополнятся участниками казачьего общества «Петрозаводское». Добровольческие батальйоны формируются в Карелии для участия в СВО на территории Украины. Об этом проинформировал атаман Наур Гокинаев.

«Казаки — это воины, прежде всего. Главной задачей подготовки казаков является готовность постоять за родину, готовность к служению Отечеству. Наша задача — это поддерживать воинов ВС РФ и показать, что нам не все равно», — заявил Гокинаев.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, перед таким решением участники группы встретились со своим военным комиссаром. 16 сентября казаки отправились в пункты комплектации под Петербургом. Сперва они пройдут боевое слаживание и военную подготовку.

Напомним, летом в зону спецоперации из Карелии отправились 143 человека в сотаве «Онего», а также 150 человек в составе «Ладоги».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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