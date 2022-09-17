Украинская сторона заявила о полном взятии Купянска войсками ВСУ

Украинская сторона уверяет, что ВСУ удалось полностью взять под контроль город Купянск (Харьковская область). Сообщило об этом издание «Военное обозрение».

До этого восточная часть важного транспортного узла все же оставалась под контролем армии ВС РФ. Военные удерживали оборону по реке Оскол, которая делит населённый пункт на две части. До начала спецоперации там проживало 25 тысяч человек.

Накануне бойцы батальона «Кракен» заявили о том, что смогли овладеть всем городом. В доказательство этого они предъявили фото подбитой российской техники, которая находилась в восточной части города.

Стоит сказать, что Купянськ имеет серьёзную важность в плане транспортной коммуникации. Через город проходят несколько ж\д веток, включая ветку в Белгородскую область в сторону г. Валуйки.

На фоне этого ВСУ пытаются развить наступление на Изюм. Сам город находится под украинским контролем.

К тому же, украинская армия не оставляет попыток закрепиться в ДНР на севере, в районе Лимана. За него несколько дней идут тяжелые бои. Пока город под контролем союзных войск, но ситуация очень непростая.



