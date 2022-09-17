В приграничном регионе Киргизии ввели ЧС из-за боестолкновений на границе

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В приграничном регионе Киргизии ввели ЧС из-за боестолкновений на границе
Политика
Фото из открытых источников

В Баткенской области (Киргизия), которая находится возле границы с Таджикистаном, ввели ЧС из-за боестолкновений. Дело в том, что в последнее врнемя участились обстрели со стороны страны.

Утром в субботу, 17 сентября, село Достук вновь подверглось обстрелу.

"Таджикистаном был открыт огонь из 3-х минометных расчетов", - заявили в погранслужбе Киргизии.

Минздрав тоже сообщил о гибели как минимум 25 человек на границе, включая детей. Не менее 100 человек пострадали, а эвакуированы были 136 тыс. жителей.

В Таджикистане проинформировали, что в результате ударов с беспилотников разрушена мечеть в Овчи-Калача Бободжон. Пострадали дома и транспорт в данном регионе.

Напомним, что столкновения продолжаются с 14 сентября. Страны неоднократно говорили о прекращении огня, хотя всегда нарушали договор, обвиняя в эскалации конфликта друг друга.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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