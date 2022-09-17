Военкор Леонков рассказал, что нужно сделать ВС РФ на линиях боевого соприкосновения

Алексей Леонков, военный экперт, рассказал, что необходимо сделать ВС РФ на линиях боевого соприкосновения. По словам военкора, российким военным следует привести все к военному стандарту. Это нужно для того, чтобы все подразделения были должным образом укомплектованы:

Нужно, прежде всего, привести все к военному стандарту. Чтобы все подразделения, находящиеся там, были хорошо укомплектованы. Везде должны быть построены рубежи обороны, а также задействована в полной мере система боевого управления.

Леонков говорит, что также все это нуждается в проверке, чтобы ситауция, которая произошла под Харьковом, никогда больше не повторилась.

Напомним, ранее военкор также заявил, что Киве не обладает большими резервами военных на фронте. Однако этих сил может вполне хватить для организации контратаки на южном направлении.