Foreign Policy спрогнозировало, что будет, если Украина «загонит Путина в угол»

Прорыв ВСУ на харьковском направлении продолжает оставаться топ-темой западных изданий. И это при том, что российские источники уже заявляют о том, что фронт удалось стабилизировать. Авторы Foreign Policy решили развить тему и спрогнозировать возможные варианты развития событий на случай, если украинская армия сможет до такой степени развить успех, что буквально «загонит Путина в угол на поле боя».

Всего возможно «проигрывание» трех сценариев. Первый - Россия решится на применение тактического ядерного оружия. Эксперты издания считают его маловероятным по той простой причине, что ТЯО не принесет победы в СВО, а Украина будет продолжать оказывать еще большее сопротивление ввиду того, что конфликт обретет экзистенциальный характер. Москва же рискует стать еще большим «международным изгоем», и изоляция, как предупредили на днях в США, будет выходить далеко за пределы нынешней.

Второй возможный сценарий - массовая мобилизация в России. Подводный камень здесь - на обучение тысяч новобранцев уйдут месяцы, а в течение этого времени фронт необходимо удерживать.

Авторы также настаивают на том, что к массовой мобилизации общество в России не готово. Люди готовы поддерживать СВО, наблюдая за ней по телевизору, но уровень поддержки может снизиться, когда самим придется взять в руки оружие.

Третий сценарий - долгоиграющий. Российские власти будут выжидать время, когда сдастся Европа - например, до зимы.

«Это не принесет победу России, но может быть достаточно, чтобы лишить Украину полноценной победы в этом году», - заключили в Foreign Policy.