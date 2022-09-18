Актриса Агата Муцениеце хочет выйти замуж к 40 годм и родить ребенка от суррогатной матери

Агата Муцениеце поделилась своими планами на жизнь. Как призналась актриса, Павел Прилучный, бывший супруг, это почти случайный для нее человек. Также занменитость удивила заявлением, что хочет родить ребенка от суррогатной матери.

После женитьбы «мажора» на коллеге Зепюр Брутян, поклонники начали жалеть Муцениеце. Однако Агата, похоже, не расстраивается, а только подливает масла в огонь своими заявлениями.

По словам звезды кино, их брак с Прилучным был почти тайным, скоропалительным. Она поддалась на сиюминутные эмоции и торопливо отправилась с Павлом в ЗАГС. До знакомства с артистом Агата думала только о своей кинокарьере.

«План у меня до знакомства был такой. Работаю, становлюсь знаменитой актрисой. К сорока годам примерно выхожу замуж, возможно, рожаю максимум одного ребенка. Желательно от суррогатной матери», — призналась Муцениеце.

Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году. В 2013 году у влюбленной пары родился сын Тимофей. Через три года в звездной семье появилась на свет дочь Мия. Счастье Павла и Агаты закончилось в 2020 году, когда они решили развестись.