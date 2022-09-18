Без школ, но с газетой. Смольный поставит сотни ларьков вместо благоустройства и строительства соцобъектов

Петербургские чиновники решили направить 360 миллионов рублей на строительство новых ларьков, в то время как в Северной столице остается множество нерешенных проблем с благоустройством, метростроением и нехваткой объектов социальной инфраструктуры.

На очередную инициативу Смольного обратили внимание активисты движения «Город перемен», предположив, что, по мнению чиновников городской администрации, «в Петербурге некуда девать деньги». Общественники напомнили, что сначала губернатор Александр Беглов обещал снести все киоски, но теперь в планах городских властей до конца текущего года открыть 90 новых торговых точек, а в следующем – поставить еще 200. На фоне подобных решений создается впечатление, что в Петербурге более острых проблем просто нет.

На первый взгляд может показаться, что исполнительная власть решила заменить сомнительное качество продуктов от нелегальных продавцов безопасной продукцией в шаговой доступности, однако выяснилось, что лишь малая часть новых киосков будет предназначена для продажи фермерской продукции, а большинство пойдет под реализацию печатной продукции. Данный факт указывает на то, что незаконных торговых точек, на которые массово жалуются петербуржцы, на улицах города меньше не станет.

При этом в Северной столице имеется достаточное количество проблем, на которые 360 миллионов рублей можно было бы потратить с большей пользой. Например, повысить оклад водителям социальных автобусов, и тем самым привлечь более квалифицированных специалистов, чтобы снизить уровень аварийности на общественном транспорте. Также в Петербурге по-прежнему наблюдается нехватка школ и детских садов. Как отмечают активисты, в некоторых районах устроить ребенка в учебное заведение рядом с домом в принципе невозможно, но зато с появлением сотен газетных киосков родители смогут повсеместно приобретать свежую прессу.

Системные проблемы наблюдаются и в сферах благоустройства парков, ремонта дорог, восстановления заброшенных зданий и строительства новых станций метро, которых жители уже не мечтают дождаться. По мнению самих горожан, в первую очередь необходимо привести в порядок город, чтобы на любимых улицах не было полуразрушенных домов, организовать больше мест отдыха, парков и детских площадок, построить новые учебные заведения, а также увеличить финансирование образования и медицины.

Стоит отметить, что активисты и общественные деятели неоднократно призывали петербургских чиновников и губернатора Беглова перенимать позитивный опыт московских коллег. Похоже, что идея с ларьками и была позаимствована у Москвы, но в столице, прежде чем заняться этим вопросом, сначала решили проблемы благоустройства и повысили темпы сдачи объектов метро, но в Петербурге этот процесс решили начать именно с киосков.