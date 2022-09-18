Без школ, но с газетой. Смольный поставит сотни ларьков вместо благоустройства и строительства соцобъектов

Image 16+
Без школ, но с газетой. Смольный поставит сотни ларьков вместо благоустройства и строительства соцобъектов
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Петербургские чиновники решили направить 360 миллионов рублей на строительство новых ларьков, в то время как в Северной столице остается множество нерешенных проблем с благоустройством, метростроением и нехваткой объектов социальной инфраструктуры. 

На очередную инициативу Смольного обратили внимание активисты движения «Город перемен», предположив, что, по мнению чиновников городской администрации, «в Петербурге некуда девать деньги». Общественники напомнили, что сначала губернатор Александр Беглов обещал снести все киоски, но теперь в планах городских властей до конца текущего года открыть 90 новых торговых точек, а в следующем – поставить еще 200. На фоне подобных решений создается впечатление, что в Петербурге более острых проблем просто нет.

На первый взгляд может показаться, что исполнительная власть решила заменить сомнительное качество продуктов от нелегальных продавцов безопасной продукцией в шаговой доступности, однако выяснилось, что лишь малая часть новых киосков будет предназначена для продажи фермерской продукции, а большинство пойдет под реализацию печатной продукции. Данный факт указывает на то, что незаконных торговых точек, на которые массово жалуются петербуржцы, на улицах города меньше не станет. 

При этом в Северной столице имеется достаточное количество проблем, на которые 360 миллионов рублей можно было бы потратить с большей пользой. Например, повысить оклад водителям социальных автобусов, и тем самым привлечь более квалифицированных специалистов, чтобы снизить уровень аварийности на общественном транспорте. Также в Петербурге по-прежнему наблюдается нехватка школ и детских садов. Как отмечают активисты, в некоторых районах устроить ребенка в учебное заведение рядом с домом в принципе невозможно, но зато с появлением сотен газетных киосков родители смогут повсеместно приобретать свежую прессу. 

Системные проблемы наблюдаются и в сферах благоустройства парков, ремонта дорог, восстановления заброшенных зданий и строительства новых станций метро, которых жители уже не мечтают дождаться. По мнению самих горожан, в первую очередь необходимо привести в порядок город, чтобы на любимых улицах не было полуразрушенных домов, организовать больше мест отдыха, парков и детских площадок, построить новые учебные заведения, а также увеличить финансирование образования и медицины.

Стоит отметить, что активисты и общественные деятели неоднократно призывали петербургских чиновников и губернатора Беглова перенимать позитивный опыт московских коллег. Похоже, что идея с ларьками и была позаимствована у Москвы, но в столице, прежде чем заняться этим вопросом, сначала решили проблемы благоустройства и повысили темпы сдачи объектов метро, но в Петербурге этот процесс решили начать именно с киосков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Отсутствие капитального ремонта привело к обрушению фасада дома на Бухарестской

Вчера, 14:49

Петербургские вузы получат федеральные гранты на создание и развитие «Предпринимательских Точек кипения»

16-09-2022, 21:08

Эксперт: «Изменение маршрутов автобусов должно быть завершением транспортной реформы Смольного, а не началом»

16-09-2022, 20:46

Пищевое отравление учеников стало одной из главных бед школьного питания в Петербурге

16-09-2022, 18:21

В петербургских школах продолжаются мероприятия в рамках "Месячника безопасности"

15-09-2022, 21:58

Новый подход к старым территориям: заброшенные промзоны Москвы становятся центрами притяжения районов

15-09-2022, 16:34

Питерский мошенник, похитивший деньги у 87-летней пенсионерки арестован полицией

14-09-2022, 22:38

Банде Питерских налетчиков на ювелирные магазины вынесен приговор

14-09-2022, 21:10

Беглов не смог ввести Единый стандарт питания для школ к началу нового учебного года

13-09-2022, 14:45

Во власти Петербурга стало на одного члена «курортной мафии» больше

12-09-2022, 15:03

В Смольном более трех месяцев игнорируют жалобы петербуржцев на заросли борщевика

11-09-2022, 17:40

Лига ветеранов Петербурга обратилась к губернатору Беглову с требованием прекратить нарушать права участников СВО

9-09-2022, 20:51

Петербуржцы выразили протест Смольному после слов Шнурова о Беглове

8-09-2022, 16:18

«Просто издевательство!»: петербуржцы отреагировали на огромную очередь на остановке в Приморском районе 

7-09-2022, 18:21

На «реновации» в Московском и Красногвардейском районах девелоперы смогут заработать триллион рублей 

6-09-2022, 17:29

Комздрав Петербурга свернул ковидные койки на фоне высокого распространения вируса

5-09-2022, 14:36

Бастрыкин распорядился продолжать расследование о незаконном сносе ОКН в Петербурге

3-09-2022, 17:37

Нужна карта на резиночке. Оплата проезда в автобусах стала проблемой для петербуржцев

1-09-2022, 18:36

Книги с портретом Беглова для первоклассников обошлись бюджету Петербурга в 40 млн рублей

1-09-2022, 16:01

Водитель автобуса №63 перепутал петербуржцев с «дровами» и копался в телефоне за рулем

31-08-2022, 17:38

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Полковник Баранец заявил, что в России уже проходит скрытая мобилизация
  • 15-09-2022, 20:55

Полковник Баранец заявил, что в России уже проходит скрытая мобилизация

Виктор Баранец, полковник в отставе, заявил, что в РФ уже идет скрытая мобилизация. По его слвоам, в России есть большой запас профессиональных

Из-за обвинений в фашизме концерт группы «Вопли Видоплясова» отменили в ФРГ
  • 15-09-2022, 21:33

Из-за обвинений в фашизме концерт группы «Вопли Видоплясова» отменили в ФРГ

Украинский певец, фронтмен рок-группы "Вопли Водоплясова" Олег Скрипка заявил об отмене концерта в Европе. В этом он обвинил "длинную руку Кремля".

The Washington Times: заявление Путина и Си Цзиньпина напугало США
  • 16-09-2022, 14:40

The Washington Times: заявление Путина и Си Цзиньпина напугало США

Переговоры между РФ и КНР вызвали обеспокоенность в США. Как пишет 16 сентября издание The Washington Times, заявление Владимира Путина и Си

Киноежиссер Никита Михалков отреагировал на резкое высказывание Аллы Пугачевой
  • Сегодня, 17:46

Киноежиссер Никита Михалков отреагировал на резкое высказывание Аллы Пугачевой

Никита Михалков отреагировал на резкие высказывания Аллы Пугачевой. Кинодеятель не захотел терпеть выходки примадонны российской эстрады. В новом

Из-за обвинений в фашизме концерт группы «Вопли Видоплясова» отменили в ФРГ
  • 15-09-2022, 21:33

Из-за обвинений в фашизме концерт группы «Вопли Видоплясова» отменили в ФРГ

Украинский певец, фронтмен рок-группы "Вопли Водоплясова" Олег Скрипка заявил об отмене концерта в Европе. В этом он обвинил "длинную руку Кремля".

The Washington Times: заявление Путина и Си Цзиньпина напугало США
  • 16-09-2022, 14:40

The Washington Times: заявление Путина и Си Цзиньпина напугало США

Переговоры между РФ и КНР вызвали обеспокоенность в США. Как пишет 16 сентября издание The Washington Times, заявление Владимира Путина и Си

Новости партнеров
Новости партнеров
«МК»: Путин раскрыл свои тайные планы касательно СВО
  • Вчера, 17:29

«МК»: Путин раскрыл свои тайные планы касательно СВО

В ходе личной встречи президента Владимира Путина и китайского лидера раскрыты тайные планы касетельно спецоперации на Украине. Но только Си

«МК»: Воэнный эксперт оценил путинское «посмотрим» в отношении наступления ВСУ
  • Вчера, 21:02

«МК»: Воэнный эксперт оценил путинское «посмотрим» в отношении наступления ВСУ

Владимир Путин вчера лаконично высказался о контрнаступлении ВСУ: «Ну, посмотрим, чем оно закончится». Эксперты увидели в этой фразе нехороший знак

В петербургских школах продолжаются мероприятия в рамках "Месячника безопасности"
  • 15-09-2022, 21:58

В петербургских школах продолжаются мероприятия в рамках "Месячника безопасности"

Сентябрь в самом разгаре, а значит и «Месячник безопасности» тоже. Петербургские школьники получают не только новые знания по учебным дисциплинам, но

Украинская сторона заявила о полном взятии Купянска войсками ВСУ
  • Вчера, 10:51

Украинская сторона заявила о полном взятии Купянска войсками ВСУ

Украинская сторона уверяет, что ВСУ удалось полностью взять под контроль город Купянск (Харьковская область). Сообщило об этом издание «Военное