Французский военный эксперт Адриан Боке заявил о подготовке в Изюме второй Бучи

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Французский военный эксперт Адриан Боке заявил о подготовке в Изюме второй Бучи
Политика
Фото из открытых источников

Адриан Боке, французский военный эксперт, рассказал о подготовке второй Бучи в Изюме. В прямом эфире специалист заявил о звонке некого врача из Харькова. Доктор сообщил, что якобы получил приказ перевезти трупы мирных жителей в лес возле Изюма.

Ка заявил военкор, сейчас там готовится провокация, которая аналогична Буче. Боке говорит, что кладбище рядом с Изюмом разминировано, но туда не пускают репортеров.

«Эти могилы никто не скрывал и никто их не прятал. Составили списки похороненных и поставили кресты. Потом они обвинят Россию для того, чтобы привлечь новую военную помощь Запада», - считает эксперт.

 Отметим, в Изюме нашли массовое захоронение. По данным украинских СМИ, нашли его возле местного кладбища.


                                    
                                    	
                                    	
Автор текста: Информационное агентство «Informing», 
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Французский военный эксперт Адриан Боке заявил о подготовке в Изюме второй Бучи

                                    

                                        
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 16-09-2022, 22:40

                                    

                                


                                

                                    
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 16-09-2022, 19:46

                                    

                                


                                

                                    
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                                                Полковник Баранец заявил, что в России уже проходит скрытая мобилизация
                                            	

                                            
                                            
                                            
                                        

                                          
                                        
                                        

                                            

                                                
    
                                                    
                                                    
  •  15-09-2022, 20:55
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                                                Полковник Баранец заявил, что в России уже проходит скрытая мобилизация
                                            

                                            
Виктор Баранец, полковник в отставе, заявил, что в РФ уже идет скрытая мобилизация. По его слвоам, в России есть большой запас профессиональных

                                         

                                    

                                
                                

                                    

                                        
                                        
                                        
          
                                            
                                                

                                                Из-за обвинений в фашизме концерт группы «Вопли Видоплясова» отменили в ФРГ
                                            	

                                            
                                            
                                            
                                        

                                          
                                        
                                        

                                            

                                                
    
                                                    
                                                    
  •  15-09-2022, 21:33
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                                                Из-за обвинений в фашизме концерт группы «Вопли Видоплясова» отменили в ФРГ
                                            

                                            
Украинский певец, фронтмен рок-группы "Вопли Водоплясова" Олег Скрипка заявил об отмене концерта в Европе. В этом он обвинил "длинную руку Кремля".

                                         

                                    

                                
                                

                                    

                                        
                                        
                                        
          
                                            
                                                

                                                The Washington Times: заявление Путина и Си Цзиньпина напугало США
                                            	

                                            
                                            
                                            
                                        

                                          
                                        
                                        

                                            

                                                
    
                                                    
                                                    
  •  16-09-2022, 14:40
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                                                The Washington Times: заявление Путина и Си Цзиньпина напугало США
                                            

                                            
Переговоры между РФ и КНР вызвали обеспокоенность в США. Как пишет 16 сентября издание The Washington Times, заявление Владимира Путина и Си

                                         

                                    

                                

		                    


    



    

 
                            





							                                

                                    

                                        
                                        
                                        
          
                                            
                                                

                                                Киноежиссер Никита Михалков отреагировал на резкое высказывание Аллы Пугачевой
                                            	

                                            
                                            
                                            
                                        

                                          
                                        
                                        

                                            

                                                
    
                                                    
                                                    
  •  Сегодня, 17:46
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                                                Киноежиссер Никита Михалков отреагировал на резкое высказывание Аллы Пугачевой
                                            

                                            
Никита Михалков отреагировал на резкие высказывания Аллы Пугачевой. Кинодеятель не захотел терпеть выходки примадонны российской эстрады. В новом

                                         

                                    

                                
                                

                                    

                                        
                                        
                                        
          
                                            
                                                

                                                Из-за обвинений в фашизме концерт группы «Вопли Видоплясова» отменили в ФРГ
                                            	

                                            
                                            
                                            
                                        

                                          
                                        
                                        

                                            

                                                
    
                                                    
                                                    
  •  15-09-2022, 21:33
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                                                Из-за обвинений в фашизме концерт группы «Вопли Видоплясова» отменили в ФРГ
                                            

                                            
Украинский певец, фронтмен рок-группы "Вопли Водоплясова" Олег Скрипка заявил об отмене концерта в Европе. В этом он обвинил "длинную руку Кремля".

                                         

                                    

                                
                                

                                    

                                        
                                        
                                        
          
                                            
                                                

                                                The Washington Times: заявление Путина и Си Цзиньпина напугало США
                                            	

                                            
                                            
                                            
                                        

                                          
                                        
                                        

                                            

                                                
    
                                                    
                                                    
  •  16-09-2022, 14:40
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                                                The Washington Times: заявление Путина и Си Цзиньпина напугало США
                                            

                                            
Переговоры между РФ и КНР вызвали обеспокоенность в США. Как пишет 16 сентября издание The Washington Times, заявление Владимира Путина и Си

                                         

                                    

                                

                            
                        
                        
                        
                        
                        

                            
 
                                
                            	
                                

	

		
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                                                «МК»: Путин раскрыл свои тайные планы касательно СВО
                                            	

                                            
                                            
                                            
                                        

                                          
                                        
                                        

                                            

                                                
    
                                                    
                                                    
  •  Вчера, 17:29
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                                                «МК»: Путин раскрыл свои тайные планы касательно СВО
                                            

                                            
В ходе личной встречи президента Владимира Путина и китайского лидера раскрыты тайные планы касетельно спецоперации на Украине. Но только Си

                                         

                                    

                                
                                

                                    

                                        
                                        
                                        
          
                                            
                                                

                                                «МК»: Воэнный эксперт оценил путинское «посмотрим» в отношении наступления ВСУ
                                            	

                                            
                                            
                                            
                                        

                                          
                                        
                                        

                                            

                                                
    
                                                    
                                                    
  •  Вчера, 21:02
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                                                «МК»: Воэнный эксперт оценил путинское «посмотрим» в отношении наступления ВСУ
                                            

                                            
Владимир Путин вчера лаконично высказался о контрнаступлении ВСУ: «Ну, посмотрим, чем оно закончится». Эксперты увидели в этой фразе нехороший знак

                                         

                                    

                                
                                

                                    

                                        
                                        
                                        
          
                                            
                                                

                                                В петербургских школах продолжаются мероприятия в рамках "Месячника безопасности"
                                            	

                                            
                                            
                                            
                                        

                                          
                                        
                                        

                                            

                                                
    
                                                    
                                                    
  •  15-09-2022, 21:58
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                                                В петербургских школах продолжаются мероприятия в рамках "Месячника безопасности"
                                            

                                            
Сентябрь в самом разгаре, а значит и «Месячник безопасности» тоже. Петербургские школьники получают не только новые знания по учебным дисциплинам, но

                                         

                                    

                                
                                

                                    

                                        
                                        
                                        
          
                                            
                                                

                                                Украинская сторона заявила о полном взятии Купянска войсками ВСУ
                                            	

                                            
                                            
                                            
                                        

                                          
                                        
                                        

                                            

                                                
    
                                                    
                                                    
  •  Вчера, 10:51
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                                                Украинская сторона заявила о полном взятии Купянска войсками ВСУ
                                            

                                            
Украинская сторона уверяет, что ВСУ удалось полностью взять под контроль город Купянск (Харьковская область). Сообщило об этом издание «Военное