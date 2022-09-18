Французский военный эксперт Адриан Боке заявил о подготовке в Изюме второй Бучи

Адриан Боке, французский военный эксперт, рассказал о подготовке второй Бучи в Изюме. В прямом эфире специалист заявил о звонке некого врача из Харькова. Доктор сообщил, что якобы получил приказ перевезти трупы мирных жителей в лес возле Изюма.

Ка заявил военкор, сейчас там готовится провокация, которая аналогична Буче. Боке говорит, что кладбище рядом с Изюмом разминировано, но туда не пускают репортеров.

«Эти могилы никто не скрывал и никто их не прятал. Составили списки похороненных и поставили кресты. Потом они обвинят Россию для того, чтобы привлечь новую военную помощь Запада», - считает эксперт.

Отметим, в Изюме нашли массовое захоронение. По данным украинских СМИ, нашли его возле местного кладбища.