Киноежиссер Никита Михалков отреагировал на резкое высказывание Аллы Пугачевой

Никита Михалков отреагировал на резкие высказывания Аллы Пугачевой. Кинодеятель не захотел терпеть выходки примадонны российской эстрады.

В новом выпуске «Бесогон ТВ» режиссер прокомментировал слова Аллы Борисовны. Он заявил, что народная артистка отождествляет себя с главной героиней Ольгой Вознесенской, которая преследуется за помощь боевикам. По заявлению Михалкова, такое сравнение пошлое и неверное, оно не имеет никакого отношения к действительности.

«Они же самоизгнались, уехали сами то. И пытаться сравнить себя с теми, кто изгнан, с теми великими умами, невероятными талантами, которые не согласны с властью… Сравнивать себя с ними — пошло, несправедливо», — высказался Михалков.

«Вознесенская была рабой любви на самом деле. Вот рабой кого или чего была и есть г-жа Галкина. Не мне судить», — заключил он.