Фильм «Форсаж-10» оказался в центре скандала ещё до выхода на экраны

«Форсаж-10» оскандалился задолго до выхода на экраны. Джастин Лин решил покинуть пост режиссера кинокартины 27 апреля – буквально через неделю после съёмок.

Случилось это из-за конфликта с исполнителем главной роли. Как утверждается, Вин Дизель постоянно опаздывал на съемочную площадку, не учил реплики, а также отказывался поддерживать свою физическую форму.

Но одной лишь сменой режиссёра скандалы вокруг фильма не ограничились. В конце лета в Лос-Анджелесе прошли акции протеста против съёмок ленты из-за постоянных гонок в Анджелино Хайтс, где и расположен дом Доминика Торетто. Жители этого района имели дело с постоянным шумом и жаловались на опасные условия жизни из-за имитации аварий, аэрофотосъёмки, применения дымовых эффектов. Это все доставляло местным жителям огромный дискомфорт. К тому же, люди обвинили Universal в «смертельно опасной эпидемии уличных гонок», которую якобы пропагандирует фильм.

В связи с этими и другими причинами есть все основания предполагать, что «Форсаж 10» не окупит производственный бюджет, ведь $300 млн не учитывали траты на маркетинг. Поэтому для окупаемости нужно минимум $ 600 млн.

Также на сборах негативно скажется отсутствие Скалы и Стейтема в касте. Ещё болезненнее влияет превращение франшизы в абсурдный фантастический боевик. При этом никакой авторский состав не сможет спасти франшизу от тотальной деградации.

любой актёрский состав не спасёт франшизу от тотальной деградации Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/cybersport/article-4822999-forsazh-10-lishilsya-rezhissyora-srazu-posle-nachala-syomok-fanaty-ustroili-protest-film-budet-provalnym.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop?utm_source=copypaste

любой актёрский состав не спасёт франшизу от тотальной деградации Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/cybersport/article-4822999-forsazh-10-lishilsya-rezhissyora-srazu-posle-nachala-syomok-fanaty-ustroili-protest-film-budet-provalnym.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop?utm_source=copypaste