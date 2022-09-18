Концерты украинских музыкантов в странах Европы начали массово и регулярно отменять

Концерты украинских музыкантов в Европе начали регулярно и массово отменять.

В Германии, к примеру, произошел скандал, где по политическим мотивам был отменен концерт украинской группы "Вопли Видоплясова". Легендарный клуб в Гамбурге, где в свое время состоялось одно из первых выступлений The Beatles, отказался предоставить свою площадку для выступления Олегу Скрипке.

"Украинская музыка встречает сопротивление тайных сил в Германии. Стали отменять концерты под эгидой того, что украинцы - нацисты, а нацистам петь на родном языке песни запрещено. Понимаю, откуда ноги растут (прим. ред. - певец увидел в отмене длинную руку Кремля)", - заявил лидер коллектива.

На самом деле закенселить украинских артистов попросили немцы - из гамбургского подразделения антифа. Гневное письмо граждан в адрес городских властей можно посмотреть в открытом доступе.

Но несмотря на то, что в Гамбурге у "Воплей Видоплясова" не сложилось, в других городах Германии группе пока без всякого зазрения с удовольствие подпевали местные зрители.

Светлана Лобода тоже была вынуждена перенести свои выступления в Германии вследствие конфликта с их организаторами.

До этого писателю Сергею Жадану из Украины запретили сбор денег в Италии для нужд ВСУ, прямо указав на то, что средства на эти цели поищите в другом месте.