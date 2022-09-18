Конфликт Цискаридзе и Садальского в вагоне поезде закончился вызовом полиции

Актер Станислав Садальский регулярно критикует артиста балета Николая Цискаридзе. Ему не нравится он в качестве ведущего телевизионной программы «Сегодня вечером».

По мнению 71-летнего актера, Николай с грохотом провалился на Первом канале, о чем свидетельствуют откровенно провальные рейтинги телешоу. Цискаридзе не смог оставить без внимания скандальное заявления Садальского. Когда оппоненты оказались в одном вагоне в поезде, между ними вспыхнула жесткая ссора.

Садальский своим подписчикам расказал о случившемся конфликте в соцсети.

«Входит Николай Цискаридзе. Я в жизни еще столько оскорблений в свой адрес не слышал. Говорит, «кто вы есть? Никто вы. Вы являетесь артистом одной роли». Я сорвался и отвечаю: «У вас одной роли даже нету». Это ужас, какой был скандал. Полицию даже вызвал, заявление напишет, хотя к нему я даже пальцем не прикасался. Даже со своего места не вставал», - посетовал знаменитый актер о скандале.

К сведению, о полном провале шоу и Цискаридзе в роли ведущего говорят рейтинги. Так, доля программы «Сегодня вечером» составила ничтожно малые 7,3%. Для сравнения, у передачи «Время» она целых 12,2%, а у шоу «На самом деле» — 9,3%.