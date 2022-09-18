Телеведущая Ксения Собчак поддержала призыв Пугачевой внести ее в список иноагентов РФ

«Алла Борисовна, всегда любила вас и безумно благодарна, что в моей жизни есть ваши песни, с которыми влюблялась, расставалась, веселилась, горевала. Спасибо большое, что Вы такой честный, добрый, порядочный человек. Вы не просто «гениальная артистка», - написала супруга Богомолова.

Ранее теледива заявляла о своем глубоком уважении к Пугачевой после ее заявления о признании иноагентом. Также Ксения намекнула, что Примадонна подает наглядный пример того, как жена должна поддерживать своего мужа.