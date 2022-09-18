Телеведущая Ксения Собчак поддержала призыв Пугачевой внести ее в список иноагентов РФ

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Телеведущая Ксения Собчак поддержала призыв Пугачевой внести ее в список иноагентов РФ
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Фото из открытых источников

Звезда «Дома-2» Ксения Собчак встала на защиту Аллы Пугачевой. Известная журналистка подержала призыв певицы внести ее в список иноагентов РФ.

Светская львица встала на защиту Примадонны, по которой жестко прошелся телеведущий Владимир Соловьев, фактически, пожелав ей смерти.
Ксюша сделала скрин этой склочной публикации, таким образом давая понять, что Алла Борисовна раньше всех узнает скорбные новости о недоброжелателях.
«Алла Борисовна вас всех переживет», - заверила Собчак.
Ранее теледива заявляла о своем глубоком уважении к Пугачевой после ее заявления о признании иноагентом. Также Ксения намекнула, что Примадонна подает наглядный пример того, как жена должна поддерживать своего мужа.
«Алла Борисовна, всегда любила вас и безумно благодарна, что в моей жизни есть ваши песни, с которыми влюблялась, расставалась, веселилась, горевала. Спасибо большое, что Вы такой честный, добрый, порядочный человек. Вы не просто «гениальная артистка», - написала супруга Богомолова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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