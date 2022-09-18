Кинорежиссёр Михалков заявил, что артисты убегают из РФ для сохранения счетов и недвижимости

Кинорежиссёр Никита Михалков объяснил самоизгнание певицы Аллы Пугачевой и других исполнителей. По его словам, артисты убегают из России для сохранения своих счетов и недвижимости.

Никита Сергеевич утверждает, что сбежавшие из страны далеко не бедные знаменитости после начала СВО «самоизгнались. Уехали они сами»:

«Пытаются теперь сравнить себя с теми, кого изгнали в 20-е годы. С этими великими талантами и умами, которые не согласны с правительством. С ними сравнивать себя - несправедливо и пошло, ведь те ехали от тюрьмы и смерти, а эти уезжают, чтобы сохранить свою недвижимость и счета. Это огромная разница…»

Режиссёр считает, что «раба любви» Ольга Вознесенская была использована без ее ведома, а «госпожа Галкина использована с ее согласия».

При этом Михалков резюмировал:

«Опять по нашей традиции кто-то полагает, что это полная ерунда. Что один приехал, а другой уехал. Неправильно. Дело ведь в понимании. Если внутри страны мы борьбу не выиграем, не выиграем ее тогда и в Донбассе. Если мы не выиграем схватку в Донбассе, тогда потеряем РФ…»