Музыкальный критик Соседов заявил, что карьера «украинской пустышки» Лободы в РФ должна быть окончена

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Музыкальный критик Соседов заявил, что карьера «украинской пустышки» Лободы в РФ должна быть окончена
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Фото из открытых источников

Сергей Соседов заявил, что карьера Лободы в РФ должна быть окончен. Музыкальный критики небезосновательно считает, что украиснкой скандально известной певице нет места на российской сцене.

О нерадостном будущем Лободы на российской сцене, экс-участницы группы "ВИА Гра",  решил высказаться знаменитый музыкальный критик и историк музыки Сергей Васильевич Соседов. Он не поскупился на жесткую критику и резкие высказыванияв адрес артистки из Украины.

«Господи, вот нашли певицу, на смех курам! Это всего лишь продукт шоу-бизнеса, такая штучка-дрючка. Видать, она забыла, что всегда была третьесортной певичкой на родине. Получила она успех только в России», — напоминает журналист.

Критик уверен, что своим небывалым успехом Лобода обязана исключительно продюсеру Нателле Крапивиной, которая до мельчайших деталей работала над образом поп-звезды. Если бы не Крапивина, о популярности певицы не пришлось бы говорить.

«Карьера ее в РФ должна быть навсегда окончен. Зачем нам украинские пустышки, у нас полно своих?» — подытожил авторитетный критик в области музыки.

Также Соседов объяснил, почему некоторые российские артисты не любят свою родину. Эксперт считает, что звезд, так называемых лжепатриотов, интересуют исключительно деньги и слава. Виноваты в этом их поклонники, которые прощают музыкантам скандальные выходки и вседозволенность.
Лобода - победительница «Премии МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» в номинации «лучшая певица» в России
 
Светлана Лобода получила награду российского "Нового радио" под названием "Высшая лига" в Москве
 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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