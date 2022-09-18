Музыкальный критик Соседов заявил, что карьера «украинской пустышки» Лободы в РФ должна быть окончена

Виктор Баранец, полковник в отставе, заявил, что в РФ уже идет скрытая мобилизация. По его слвоам, в России есть большой запас профессиональных
Украинский певец, фронтмен рок-группы "Вопли Водоплясова" Олег Скрипка заявил об отмене концерта в Европе. В этом он обвинил "длинную руку Кремля".
Переговоры между РФ и КНР вызвали обеспокоенность в США. Как пишет 16 сентября издание The Washington Times, заявление Владимира Путина и Си
Украинский певец, фронтмен рок-группы "Вопли Водоплясова" Олег Скрипка заявил об отмене концерта в Европе. В этом он обвинил "длинную руку Кремля".
Переговоры между РФ и КНР вызвали обеспокоенность в США. Как пишет 16 сентября издание The Washington Times, заявление Владимира Путина и Си
Вооружённые силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорваться в Красный Лиман. Об этом заявил военкор Семён Пегов. Как отмечает корреспондент,
В ходе личной встречи президента Владимира Путина и китайского лидера раскрыты тайные планы касетельно спецоперации на Украине. Но только Си
Владимир Путин вчера лаконично высказался о контрнаступлении ВСУ: «Ну, посмотрим, чем оно закончится». Эксперты увидели в этой фразе нехороший знак
Сентябрь в самом разгаре, а значит и «Месячник безопасности» тоже. Петербургские школьники получают не только новые знания по учебным дисциплинам, но
Украинская сторона уверяет, что ВСУ удалось полностью взять под контроль город Купянск (Харьковская область). Сообщило об этом издание «Военное
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