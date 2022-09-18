Орбакайте и Урганта выгнали со спектакля за отказ почтить память солдат РФ, погибших в СВО

Критстину Орбакайте и Ивана Урганта выгнали со спектакля за отказ почтить память военных, которые погибли в СВО. Как пишет издание peterburg-news.ru, артисты отказались подняться со своих мест во время исполнения гимна.

Исполнительница и ведущий побывали на спектакле в театре им. Вахтангова. Накануне мероприятия огласили минуту молчания в честь солдат, павших в ходе проведения СВО на Украине. Но, когда заиграл государственный гимн РФ, и Ургант, и Орбакайте не поднялись со своих я VIP-мест. Увлеченные беседой артисты не обратили внимания на объявленную минуту молчания

Роман Алехин в Телеграм-канале написал, что весь коллектив театра и зрители были возмущены таким непочтительным поведением артистов. Публика потребовала, чтобы знаменитости немедленно покинули зал.

В результате Кристина и Иван ушли из зала под негодование общественности и крики «Убирайтесь отсюда» и «Вон из зала».

Также в некоторых СМИ появилась информация о том, что данная новвость явлеятся фейком и ничего подобного не было.