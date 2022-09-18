Певец Энрике Иглесиас на концерте в Лас-Вегасе страстно поцеловался с фанаткой

Энрике Иглесиас оставил Анну Курникову с детьми, а сам прилюдно целовался с другой женщиной. Женатый испанский певец, который страстно поцеловал фанатку на сцене на глазах у сотни людей, шокировал публику своим развязным поведением.

Любвеобильный Энрике в настоящее время гастролирует. Красавчик сейчас находится в Лас-Вегас. В то время, как его избранница сидит дома в Майами с тремя общими детьми, певец, судя по всему, зря времени не теряет.

Горячий Иглесиас изменил теннисистке прямо перед концертом. Сладкоголосый испанец не смог устоять от соблазна и поцеловал поклонницу в черном топе и ярко-желтой юбке прямо на глазах у изумевших зрителей. Кроме того, певец начал гладить ее формы и откровенно потрогал за попу молодую незнакомку. В этот момент брюнетка успела сделать селфи.

От увиденного публика оторопела, а некоторые очевидцы даже упали со стульев в прямом значении этого слова. Позже видео разлетелось ао Интернету. Пока неизвестно, как теннисистка отреагировала на такую выходку супруга. Звезды, которые 20 лет живут в гражданском браке, для многих являются образцом.