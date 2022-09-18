Певец Родион Газманов заявил об угрозах и проклятиях в свой адрес из-за поддержки СВО РФ

Родиону Газманову регулярно поступают угрозы. На артиста обрушился поток негатива из-за поддержки РФ. Певец даже заявил об угрозах и проклятиях в свой адрес. При этом исполнитель старается игнорировать хейт.

Родион, как и его отец, всячески поддерживает свою родину и СВО. Вся семья единым фронтом одобряет действия российских властей. Газманов-младший, очевидно, не привик молчать и всегда искренне говорит о своих чувствах. В соцсети музыкант часто высказывается по поводу событий, которые не нравятся некоторым из поклонников. За это ему не раз пришлось поплатиться.

Как признался артист, ему регулярно приходят угрозы и осуждения. Особенно возмущенные подписчикаи шлют в его адрес различные проклятия. Певец старается игнорировать провокации. Более того, 41-летний вокалист даже не так давно приехал на Донбасс, чтобы поддержать солдат.