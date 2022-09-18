Певица Кристина Орбакайте проинформировала о своем отказе вставать во время исполнения гимна РФ

Журналисты написали, что Кристина Орбакайте, популярная росийская певица, отказалась вставать со своего места во время исполнения гимна РФ. Позже дочь примадоны Пугачевой якобы проинформировала общественность, почему она так поступила.

По данным СМИ, на днях разразился настоящий скандал вокруг Кристины Орбакайте, а также ведущего Ивана Урганта. Артисты во время исполнения государственного гимна России (перед началом спектакля в театре им. Вахтангова) не встали из своих VIP-мест. После того, как зрители отдали свою честь погибших в ходе СВО военным, они потребовали от Орбакайте и Урганта покинуть зрительный зал.

Одна из зрительниц, которая была возмущена таким поведением звёзд, не побоялась спросить, почему та продолжала сидеть. Исполнительница сказала, что лично она пришла на спектакль, а не на Парад, пишут издания.

По имеющейся последней информации издания РИА Информинг, появившаяся в СМИ новость об отказе Орбакайте и Урганта встать во время минуты молчания по погибшим в СВО, является фейком, не более того.

