Певица Нюша пережила измену мужа во время второй беременности и простила Игоря Сивова

Певица Нюша (настоящее имя Анна Владимировна Шурочкина), которая в прошлом году носила под сердцем сына, призналась, что во время беременности пережила крайне неприятную ситуацию. Артистка, которая узнала о измене супруга, смогла простить Игоря Сивова.

Нюша, которая в 2017 году вышла замуж за Игоря Сивова, спустя год родила ему дочь Серафиму-Симбу. В минувшем году году Нюша объявила о второй беременности. Сейчас сыну Саффрону девять месяцев.

В очередном интервью исполнительница заявила, что пережила измену в браке.