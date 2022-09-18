Писатель Захар Прилепин счел логическим финалом попадание Максима Галкина в реестр иноагентов

Напомним, что на днях всем известный юморист Максим Галкин пополнил список лиц-иноагентов. Прилепин не смог пройти мимо этой новости. По словам публициста, величие Примадонны давным-давно закончилась, еще в 80-е, а далее в творчестве Пугачевой начался сплошной «кабак»:

«Теперь этому всему балагану пришел логический конец. Фиктивный муж Пугачевой, гомосексуалист и предатель шляется по заграничным панелям. При этом уставшая женщина, когда-то давно любимая государством певица, продолжает корчить рожицы. Сплошная тошнотворная тоска».

Хотя Галкину от Прилепина досталось еще больше. Как написал журналист, глубоко возмущенный поведением Максима, шоумен «предал своего отца» — военачальника, генерал-полковника. Вдобавок блогер намекнул на нетрадиционную ориентацию стендап-комика.