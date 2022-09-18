Семья осужденного Михаила Ефремова заявила, что планирует уехать из России

Михаил Ефремов, который пребывает в колонии почти два года, периодически видится с женой Софьей Кругликовой, которая приезжает на свидания к мужу. Женщина не рассказывает ничего о личной жизни. Правда, как удалось сегодня узнать, семья актера планирует уехать из России.

Страшая дочь Ефремова, 18-летняя Вера, поступила в Высшую школу экономики по специальности «управление в креативных индустриях». Девушка часто делится со сверстниками новостями в закрытом чате. На этой неделе она рассказала о важной семейной новости.

«Я рыдаю из-за того, что скоро могу уехать из России. Буквально еще год назад готова отдать все, собраться за один час и не жалеть ни о чем, только бы уехать. Не понимаю, почему так получилось, но я за этот год привязалась к месту», —призналась дочь актера.

Друзья поспешили успокоить девушку. Они написали, что все может изменится, и она по-прежнему останется на родине.

Кстати, год назад семья Михаила Ефремова хотела переехать в Юрмалу, там у них есть свое жилье. Артист купил недвижимость в курортном латвийском городке из-за астмы. Медики рекомендовали ему именно такой климат.