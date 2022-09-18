Сергей Соседов прокомментировал резкое высказывание Пугачевой о признании ее иноагентом РФ

Сергей Соседов прокомментировал резкое высказывание Пугачевой о признании ее иноагентом. Критик в области музыки решительно отреагировал на слова российской Примадонны.

Музыкальный эксперт считает, что если Пугачева об этом публично говорит, то значит она уже является иноагентом.

Напоминаем, что недавно Минюст России признал стендап-комика Максима Галкина* иноагентом. После такого обвиенения Алла Борисовна на своей странице в Инстаграм обратилась к культурному ведомству и потребовала признать и ее иноагентом. Как написала артистка, она согласна со своим супругом, честным человеком.

Телеведущий дал комментарий по этому поводу.

«Если Пугачева так просит, это означает, что она уже иноагент! Пускай ее зачислят в реестр, я не против. Пускай она отвечает за все свои слова и слова мужа по закону!» — возмутился и обозлился Соседов.





Отметим, что ранее историк музыки неоднократно нелестно говорил о певице, которая, по его мнению, давно забыта в России, но почему-то считает себя пупом земли.

«Кто ты такая, вообще! Ты была певицей, сейчас никто! Она что-то понимает в стратегии или тактике военного дела? Забыта всеми, кто она такая?» — восстал Соседов.





