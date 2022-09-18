Скакавшая с украинским флагом Порывай не спасла дочь: Наташу Королёву ликвидировал Киев

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Скакавшая с украинским флагом Порывай не спасла дочь: Наташу Королёву ликвидировал Киев
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Фото из открытых источников
Министерство культуры Украины решило объявить о ликвидации Наташа Королёвой, которая является уроженкой Украины, но давно там не живет. Большую часть своей жизни 49-летняя артистка, которая родилась в Киеве, провела в Москве.
Мама певицы Людмила Порывай тоже покинула Украину и перебралась в Майами. И, если исполнительница благодарна России за успешную карьеру и любовь поклонников, то ее скандальная мать после начала СВО четко обозначила свою позицию, негативно заговорив о кремлевском руководстве.
Служба безопасности Украины (СБУ) ввела запрет на въезд в страну Наташи еще лет 5 назад. Когда у исполнительницы умирала родная бабушка, та слезно просила с ней попрощаться, но в Киеве твердо стояли на своем. И вот Минкульт выступил с обращением о ликвидации артистки. Супруга Тарзана теперь официально находится под запретом.
"Хочу предупредить все тех артистов, которые "с гордостью" пользуются званием народных артистов, когда это выгодно. Вы давно таковыми не являетесь и будете этих званий вскоре лишены", — заявил Александр Ткаченко, министр культуры Украины.
Вероятно, он имел ввиду в том числе Ани Лорак, которая проживала длительное время в Москве, продолжает упорно молчать, гастролирует по Европе, при этом называет себя Народной артисткой Украины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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