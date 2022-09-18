Стало известно, как сейчас выглядит повзрослевшая дочь Арнтгольц от экс-супруга Жидкова

Стало известно, как сейчас выглядит повзрослевшая дочь-красавица Татьяны Арнтгольц от ее экс-супруга Ивана Жидкова. К слову сказать, наследнице пары исполнилось тринадцать лет.

Актерская пара распалась больше 8 лет назад. Их общая дочь Маша живет в новой семье с мамой, хотя часто видится с родным папой. Иван Жидков, который принимает активное участие в воспитании дочки, вместе в бывшей супругой вместе празднует дни рождения Маши. Сегодня, 18 сентября, девочке исполнилось 13 лет.

В микроблоге Жидкова появились новые снимки. На фото виновница торжества стоит со своими родителями. Девочка очень подросла, изменилась, стала настоящей красавицей и очень похожа на папу.

«Тринадцать лет», - подписал фото счастливый актер.

Напомним, что Маша - не единственный ребенок у Арнтольц и Жидкова. У каждого из них есть по сыну в новых отношениях. Татьяна во второй раз стала мамой в 2021 году, она родила мальчика Данилу супругу Марку Богатыреву. У Ивана тоже подрастает наследник Степан от модели, с которой они расстались.