Супруга 77-летнего Леонида Якубовича рассказала правду о его позднем отцовстве

Жена 77-летнего телеведущего Леонида Якубовича впервые рассказала правду о его позднем отцовстве. Как отметила супуруга, ее избранник повел себя достойно. Он был безумно рад рождению дочки Варвары.

"Он уже взрослый и состоятельный человек, поэтому история о появлении ребенка его удивила. Не то, чтобы он не ждал такого поворота событий от отношений. Это ответственность огромная, хотя он себя достойно повел. С любовью, с нежностью относился к маленькой дочери", — призналась Марина Видо.

Напомним, три раза Якубович был женат. Первые отношения у ведущего были еще во времена студенчества. Со своей первой женой они не смогли сойтись характерами. Во втором браке у Леонида родился сын. Однако возлюбленной не нравилось то, что знаменитый муж мало времени проводит с семьей. Счастье он обрел в третьем браке, когда женился на Марине Видо.

