Телеведущий Владимир Соловьев резко отреагировал на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом в РФ

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Телеведущий Владимир Соловьев резко отреагировал на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом в РФ
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Фото из открытых источников

Владимир Соловьев, как и стоило ожидать, резко  отреагировал на обращение Пугачевой, пожелавшей стать иноагентом. Телеведущий  подколол звезду.

Соловьев не мог пройти мимо настойчивой просьбы Аллы Борисовной признать ее иностранным агентом вслед за своим благоверным. Ведущий телеканала Россия-1 предпочел не высказывать личное мнение, ограничившись репостом обращения Примадонны с насмешкой к нему.

«Покойся с миром, Алла Борисовна», — сказано в сообщении.

 

Заметим, отношения между Аллой Пугачевой и Владимиром Соловьевым очень напряженные. В день возвращения певицы в страну телеведущий унизительно высказался об артистке и ее семье. Та не смолчала, и в ответ на оскорбление жестко прошлась по журналисту, пообещав набить ему морду.

Напомним также, что отчаявшаяся Пугачева вслед за своим мужем-комиком попросила Минюст РФ причислить ее в ряды иноагентов. 73-летняя звезда эстрады отметила, что она во всем солидарна с супругом, поэтому оправданно заслуживает той же участи, что и Галкин.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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