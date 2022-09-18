Переговоры между РФ и КНР вызвали обеспокоенность в США. Как пишет 16 сентября издание The Washington Times, заявление Владимира Путина и Си
Вооружённые силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорваться в Красный Лиман. Об этом заявил военкор Семён Пегов. Как отмечает корреспондент,
В ходе личной встречи президента Владимира Путина и китайского лидера раскрыты тайные планы касетельно спецоперации на Украине. Но только Си
Министерство культуры Украины решило объявить о ликвидации Наташа Королёвой, которая является уроженкой Украины, но давно там не живет. Большую часть
Владимир Соловьев, как и стоило ожидать, резко отреагировал на обращение Пугачевой, пожелавшей стать иноагентом. Телеведущий подколол звезду.
53-летний российский дизайнер Игорь Гуляев признался в своих чувствах к Алле Пугачёвой. Он очень тепло высказался в адрес Примадонны, которая
Владимир Путин вчера лаконично высказался о контрнаступлении ВСУ: «Ну, посмотрим, чем оно закончится». Эксперты увидели в этой фразе нехороший знак
ВСУ ударили в здание Генпрокуратуры Луганска. Источники сообщают, что скончался генпрокурор ЛНР. Сергей Горенко погиб в результате взрыва. В его
Советским районным судом Челябинска был оштрафован 38-летний мужчина по ст. о дискредитации ВСР. Административный протокол на челябинца составлен в
Алексей Леонков, военный экперт, рассказал, что необходимо сделать ВС РФ на линиях боевого соприкосновения. По словам военкора, российким военным
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