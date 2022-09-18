В Смольном признали нехватку мест в государственных школах Петербурга

Согласно официальным данным Смольного, заполненность петербургских школ на сегодняшний день составляет 110-115%, что превышает плановую мощность образовательных учреждений. На фоне дефицита мест в государственных учебных заведениях жители Северной столицы вынуждены отдавать детей на обучение в дорогостоящие частные школы.

Комитет по образованию Санкт-Петербурга сообщает, что на данный момент заполненность государственных городских школ составляет 110-115%. Как уточнили в ведомстве, нехватка мест в образовательных учреждениях составляет почти 72 тысячи, а в детских садах эта цифра достигает 26 тысяч.

В связи с этим жителям Северной столицы приходится пользоваться услугами платных учебных заведений, стоимость обучения в которых в новом году выросла от 10 до 100 тысяч рублей в год. Представители частных школ объясняют такие высокие темпы роста цен уровнем инфляции, а также «иными экономическими факторами». В отдельных учреждениях – например, в Кембриджской Международной школе – стоимость одного года обучения составляет более 1 миллиона рублей.

Несмотря на данное обстоятельство, учеников в частных школах меньше не становится, так как у петербургских родителей просто не остается другого выбора. Проблема дисбаланса между жилой застройкой и объектами социальной инфраструктуры в Северной столице наблюдается уже давно. На протяжении последних трех лет губернатор Александр Беглов неоднократно заявлял о важности решения этой проблемы, однако по факту ситуация так и не изменилась в лучшую сторону.

Тем не менее, Александр Дмитриевич не упускает возможности «попиариться» на строительстве новых учебных заведений, темпов сдачи которых в любом случае не хватает, чтобы сократить имеющийся в городе дефицит. Отдельного внимания заслуживает и проблема систематических переносов сроков строительства объектов социнфраструктуры, что также препятствует ликвидации дисбаланса. Еще в 2021 году губернатор заявлял, что за три года в Петербурге построят 31 школу, но в последствии выяснилось, что эти объекты будут сданы в эксплуатацию не раньше 2025 года.