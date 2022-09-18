Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что Алла Пугачёва не станет иноагентом

Пётр Толстой, соавтор законопроекта об иноагентах, заявил, что Алла Пугачёва не станет иноагентом. По словам заместителя председателя ГД, певица «совершенно утратила связь с реальностью».

После шокирующего заявления к Минюсту певица потеряет навсегда «поддержку порядочных русских людей». При этом иноагантом она не станет, ее ждет жесткое моральное осуждение.

«Мне очень жаль, что бывшая самая популярная исполнительница нашей страны, настолько утратила связь с реальностью, что солидарна с теми, кто желает России поражения. Теперь место ей в историческом музее СССР. Самое грустное для артиста - это не чувствовать поддержку страны и своего народа, выпасть из истории Отчизны. У неё, в отличие от Максима Галкина, нет и не будет никогда другой страны. А иноагентом она не станет, поддержки среди русских людей тоже не найдёт. Сможем победить без её песен», - говорит Толстой.

Напомним, что сегодня 73-летняя Алла Борисовна Пугачёва написала в соцсети Инстраграм, что она просит Минюст признать иноагентом вслед за своим мужем Максимом Галкиным. Она сообщила, что категорически не согласна с таким решением. Примадона заявила, что она «солидарна с честным, искренним и порядочным человеком». Отметим, Минюст объявил пародиста иноагентом в минувшую пятницу, 16 сентября.

Тем временем в Сети активно обсуждают призыв великой певицы к ведомству. Пост артистки буквально взорвал Интерент. Некоторые поклоннкии возмущены словами исполнительницы, а некоторые не понимают, зачем она взяла на себя это клеймо.



