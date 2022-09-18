Появились первые кадры разбора завалов после удара ВСУ по отелю в Сватово

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Появились первые кадры разбора завалов после удара ВСУ по отелю в Сватово
Политика
Фото из открытых источников

ВСУ выпустили в сторону города Сватово Луганской Народной Республики две ракеты американской РСЗО HIMARS. В результате атаки разрушен мини-отель. Корреспондент «Известий» показал последствия обстрела.

На кадрах Дмитрий Зименкин демонстрирует, что от здания остались руины. Его какая-то часть полностью разрушена. Сейчас продолжается разбор завалов МЧС рассказал журналист.

Как заявил представитель ЛНР, военные из Украины выпустили минимум две ракеты в сторону города. Произошло это в ночь на 18 сентября, примерно в в 0:15 мск.

О пострадавших и жертвах данных не поступало. По информации украиснкой стороны, здесь базировались российские солдаты. Об этом сегодня сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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