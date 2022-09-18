Футболиста Дмитрия Тарасова засняли с другом и двумя молодыми девушками в ночном клубе

Женатого футболиста Дмитрия Тарасова неожиданного застукали в ночном клубе в компании двух очаровательных девушек. Молодые люди сидели за столиком, веселились, выпивали.

Жена Тарасова, модель Анастасия Костенко рассказывала в соцсетях, что ее супург часто не ночует дома из-за открытия нового бизнеса. При этом девушка с пониманием относилась к работе и отсутствию супруга из-за новосозданного проекта.

Однако в Сети появились фото и видео, на котором полузащитник сидит в ночном заведении в компании двух своих друзей и двух молодих девушек. Компания чокается спиртными напитками, выглядят все счастливыми.

Стоит сказать, что пока ни Тарасов, ни Костенко не дали никаких комментариев. Не исключено, что они в очередной раз будут говорить о семейной идиллии. При этом слухи о неверности Дмитрия все чаще возникают в Сети. Модель всячески опровергает измены своего избранника, а футболист публично признается в любви своей жене и говорит, что она у него единственная и неповторимая.