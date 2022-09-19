Михалков обозначил разницу между «госпожой Галкиной» и «великими умами»

В своем «Бесогоне» Никита Михалков прокомментировал выпад Аллы Пугачевой в свой адрес.

Режиссера задела публикация артистки, в которой она выложила фрагмент его «Рабы любви» с комментарием: «Прекрасный фильм, прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков...».

В ходе своего выступления он иначе, как госпожа Галкина, великую артистку не называл. Ни разу с его уст не слетело «Алла Пугачева» или «Примадонна». Однако Михалков поспешил отчитаться, что никогда в ее адрес дурного ничего не говорил.

«Сравнение себя, госпожи Галкиной, с Ольгой Вознесенской (она в процитированном Пугачевой отрывке произнесла фразу «Вы звери, господа, вы звери... вы будете прокляты своей страной...», - авт.) – пошлое и ошибочное. Ольгу Вознесенскую преследует охранка за то, что она помогала террористам. А кто преследовал госпожу Галкину? Те, о ком мы говорим, – их никто не изгонял», - высказался Михалков.

Он счел пошлым сравнения с 20-годами, когда великие умы покидали свою родину, спасаясь от смерти и тюрьмы. Сегодня же из России уезжают, по его мнению, чтобы сохранить счета.