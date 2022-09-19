Адвокат Захидов заявил, что Пугачевой может грозить штраф до 50 тыс. руб. за дискредитацию Вооружённых сил России

За пост, который был опубликован на странице в Инстаграм, Алла Пугачева может поплатиться. Народной артистке СССР грозит штраф до 50 тыс. рублей. Наказать певицу могут по статье о дискредитации Вооружённых сил России. Об этом заявил адвокат Алишер Захидов.

«Наверное, формально можно говорить о привлечении к административной ответственности ее по КоАП, ст. 20.3. 3. После проведения экспертизы, можно добиться того, что будет возбуждено административное дело. Чтобы привлечь человека к уголовной ответственности, нужно, чтобы лицо ранее привлекалось к административной ответственности (в течении года)».

Пугачевой правозащитник не рекомендует обжаловать отказ Минюста признать её иноагентом. Как говорит Захидов, таким образом Примадонна может «раздуть страсти».