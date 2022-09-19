Актер Денис Матросов оказался на грани расставания с молодой супругой Ольгой

Актер Денис Матросов переживает непростой период в жизни. Его отношения с молодой супругой Ольгой Головиной разладились. Ходят слухи, что пара близка к расставанию. Инициатором разрыва выступает Матросов, он устал от недомолвок и скандалов в семье.

То, что в последние несколько месяцев в звездной семье очередной серьезный кризис, «Стархиту» рассказал источник из окружения знаменитостей. По его данным, Денис и Ольга действительно находятся на грани расставания.

«У них непростой период в отношениях. Возможно, это очередной кризис, с которым они смогут справиться. Денис настроен весьма решительно. Он хочет закончить отношения и расстаться. Устал от постоянных ссор, странных действий за спиной. Эта ситуация его угнетает. Еще совсем недавно он был уверен, что его с Олей союз на всю оставшуюся жизнь. Вряд ли они смогут мирно разойтись, может дойти до суда. Оба привязаны к сыну Феде, поэтому будут бороться за определение места жительства для мальчика».

Кстати, пара начала встречаться еще в 2015 году. Ольга помогла театральной звезде отбросить страх перед новыми отношениями и снова стать счастливым. В 2022 году наследнику пары исполнилось 6 лет.