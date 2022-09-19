Актёр Павел Прилучный впервые после свадьбы вышел в свет с Зепюр Брутян

Актёр Павел Прилучный впервые вышел в свет с новой женой Зепюр Брутян. Пара появилась вместе на первом киносмотре фестиваля «Новый сезон», который состоялся 18 сентября в Сочи. Этот выход звездных супругов считается дебютным.

Павел и Зепюр появились перед публикой в весьма расслабленных нарядах. Никаких платьев и строгих костюмов. Правда, Брутян не отказалась от белых туфлей на шпильке, которые подчеркнули стройные ножки актрисы. Прилучный крепко держал в своих объятиях жену, ни на секунду не отпуская.