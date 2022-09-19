Российский актер Сергей Пахомов рассказал про изнанку российского реалити-шоу «Битва экстрасенсов»

Сергей Пахомов стал настоящей звездой шоу на ТНТ «Битва экстрасенсов». В своем очередном интервью артист рассказал об изнанке знаковой программы.

По словам актёра, участие в культовом проекте стоило ему огромной эмоциональной отдачи:

«Когда ты что-то делаешь, погружаешься в это. С одной стороны, ты испытываешь счастье, с другой — мощную усталость. После таких проектов, в которые отдаюсь с головой, чувствую усталым себя, как после какого-то транса».

Как сообщил Пахомов, восстанавливается он самыми обычными способами. Лучше всего на Сергея действует сон и медитация.

Также актер признавался, что после «Битвы экстрасенсов» к нему обращались люди с просьбами о помощи:

«Просили о поисках пропавшего человека, ответы на важные для человека вопросы. Чаще всего обращались люди, которые хворали и разочаровались в современной медицине. Но я это не практикую особо, требуется много сил. Нужно входить в другого человека, человек — это вселенная, по которой плыть нужно. Мою психику сильно истощает такое, если практиковать регулярно. Только если разовые случаи».