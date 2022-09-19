Актриса Юлия Пересильд заинтриговала поклонников снимком с космодрома Байконур

Актриса Юлия Пересильд разместила в микроблоге снимок, который вызвал ажиотаж среди подписчиков. Звезда кино позировала на Байконуре на фоне космического корабля, чем заинтриговала поклонников.

Как объяснила позже актриса, при одной только мысли о том, что она вновь сможет полететь в космос, сердце екает. Однако артистка дала слово своим детям, что не покинет пределы Земли. Тем самым родные не будут волноваться за нее.

Но у Пересильд появилась необычная традиция. Ежегодно 18 сентября женщина планирует приезжать на космодром «Байконур». Там знаменитость вспоминает об одном из самых лучших моментов в жизни.

«Привет с Байконура! Дети попросили больше не улетать в космос, я пообещала, что не полечу. Но очень соблазнительная ракета», - подписала она снимок с командиром корабля.

Юлия стала первой актрисой в РФ, которая побывала в космосе, где сняла 40 минут для фильма Клима Шипенко «Вызов». 5 октября 2021 года звезда вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым посетила МКС.