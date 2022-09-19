Актриса Юлия Пересильд заинтриговала поклонников снимком с космодрома Байконур

В ходе личной встречи президента Владимира Путина и китайского лидера раскрыты тайные планы касетельно спецоперации на Украине. Но только Си
Украинская сторона уверяет, что ВСУ удалось полностью взять под контроль город Купянск (Харьковская область). Сообщило об этом издание «Военное
Владимир Путин вчера лаконично высказался о контрнаступлении ВСУ: «Ну, посмотрим, чем оно закончится». Эксперты увидели в этой фразе нехороший знак
Ани Лорак, которая родилась на Украине, более полугода молчала и скрывалась от своих земляков. И вот наконец артистка объявилась в социальных сетях.
В Сети появилось видео, на котором Алла Борисовна Пугачева поет с хором геев. Фрагмент видеоролика с необычного концерта Примадонны появился в
Владимир Соловьев, как и стоило ожидать, резко отреагировал на обращение Пугачевой, пожелавшей стать иноагентом. Телеведущий подколол звезду.
Советским районным судом Челябинска был оштрафован 38-летний мужчина по ст. о дискредитации ВСР. Административный протокол на челябинца составлен в
Воинские подразделения «Ладога» (артиллерийский разведывательный дивизион) и «Онего» (подразделение материально-технического обеспечения) пополнятся
Адриан Боке, французский военный эксперт, рассказал о подготовке второй Бучи в Изюме. В прямом эфире специалист заявил о звонке некого врача из
ВСУ форсируют реку Ингулец. Украинские военные продолжают переправлятся через Ингулец для будущих атак на Херсонщине. Об этом пишет «Русская Весна».
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