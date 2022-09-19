Актриса Марина Александрова впервые показала видео с детьми, не скрывая их лица

Марина Александрова показала подросших детей. Актриса впервые показала видео со своими наследниками, при этом не скрывая их лица.

Российская актриса на днях опубликовала в социальных сетях новое видео. На ролике можно разглядеть лица детей, которые знаменитость тщательно прятала.

Сыну артистки Андрею исполнилось 10 лет, а дочь Екатерина 26 сентября отпраздует 7-летие.

«Кто-то проходит мимо, кто-то же ловит мгновенья», — написала под кадрами знаменитость.

Видео умилило многочисленных подписчиков Александровой:

«Дети — просто замечательные!», «Такие они лапочки!», «Это наше все!»

Отметим, артистка кино много раз говорила, что она не хочет показывать лица своих детей в социальных сетях до тех пор, пока они сами не захотят этого. Актриса также не делится подробностями личной жизни с незнакомыми людьми. Но, видимо, Марина на этот раз решила сделать исключение.