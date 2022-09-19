Ани Лорак впервые после начала СВО РФ прервала молчание и вышла на связь с поклонниками

Ани Лорак, которая родилась на Украине, более полугода молчала и скрывалась от своих земляков. И вот наконец артистка объявилась в социальных сетях. Она опубликовала в микроблоге плачевный пост.

43-летняя Ани неожиданно вышла на связь. Лорак обратилась к фанатам. Певица отметила, что сейчас она переживает непростые времена.

«Закрываю глаза и мысленно обнимаю каждого из вас, кто читает пост. Мое сердце одновременно переполнено и любовью, и болью, и страхом, и состраданием, и тревогой. Сцена — это моя жизнь. Могу я жить, когда дышу с вами одним воздухом. Я пою до тех пор, пока песни мои касаются вашей души», — оставила сообщение артистка.

При этом украинская исполнительница закрыла комментарии. Скорее всего, она испугалась непонимания и осуждения со стороны поклонников и коллег.

Действительно, на Лорак посыпался шквал хейта после начала СВО. Соотечественники не понимают, почему знаменитость не высказывается о политической ситуации в стране. Из-за этого певица попала в черный список и лишилась звезды в городе Черновцы. От общения с Каролиной отказались многие друзья, с которыми она была знакома в течение многих лет.